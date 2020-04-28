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Суд ввел мораторий на банкротство Амурского судозавода по новым правилам

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Хабаровского края вернул "Судоходной компании "Пять морей" (Владивосток) заявление о банкротстве ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК), применив постановление правительства от 3 апреля о моратории на банкротство.

АСЗ связал требование судоходной компании со своими долгами по ранее оказанными услугами. Сумма взыскания и размер долга не раскрываются.

Суд напомнил, что постановление правительства от 3 апреля 2020 года № 428 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников" вводит мораторий на банкротство, в частности, в отношении организаций, включенных в перечень системообразующих и стратегических. Это следует из материалов суда.

Также суд обратил внимание, что "Почта России" приняла заявление "Пяти морей" 16 апреля 2020 года, то есть после введения моратория. В связи с вышеизложенным, суд приходит к выводу о том, что иск следует вернуть заявителю.

Это четвертое заявление о банкротстве АСЗ, возвращенное судом кредиторам завода в этом году, следует из картотеки арбитража.

В январе заявление о банкротстве АСЗ было возвращено ЗАО "Электролуч" (Смоленская область) из-за погашения долга, в феврале и марте - ООО "Международная морская компания - МСК" (Владивосток) из-за отсутствия публикации информации о планах обратиться в суд в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

"Амурский судостроительный завод" - крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, владеет производственными мощностями и технологиями для строительства и ремонта кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 000 тонн.

В 2019 году АСЗ сократил чистый убыток по РСБУ на 42,1%, до 2,1 млрд рублей. На предприятии продолжалось строительство судна снабжения проекта 22420, двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов и достройка многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт.

В прошлом году на заводе началось строительство трех малых ракетных кораблей (МРК) - носителей ракет "Калибр-НК" для Тихоокеанского флота (ТОФ). Всего АСЗ должен построить четыре МРК для ТОФ в рамках контракта, заключенного Минобороны.

Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2019 года, АО "ОСК" владело 99,2091% акций судозавода.

Амурский судостроительный завод Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край Пять морей

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