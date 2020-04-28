Глава Башкирии заявил, что ситуация с COVID-19 изменит общество

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Борьба с распространением коронавируса в России приведет к изменению общества, считает глава Башкирии Радий Хабиров.

"Мне кажется, что после пандемии мы встретимся немного с другим человеческим обществом. Оно станет гораздо более информированным, существенно мобильнее, станет очень рефлексивным", - заявил он во вторник в ходе пленарного заседания Первого международного форума "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии".

Он пояснил, что на трансформацию общества повлияет, прежде всего, неожиданная смена установок, например, ранее ориентированное на технический прогресс общество "теперь активно шьет маски, выпускает антисептики", и, "если прежде человек наслаждался своей свободой, то теперь огромное количество людей находятся в режиме самоизоляции, сидят в своих квартирах и невероятно от этого устали".

"Общество невероятно испугалось неизвестной ситуации и ее непредсказуемых последствий. (...) Мне кажется, что после пандемии в приоритете общества будет стремление к стабильности, в том числе социальной, политической, экономической", - добавил Хабиров.

Комментируя опыт внедрения ограничительных мер с использованием дистанционных технологий, глава республики отметил, что "мы сейчас тщательно изучаем эту практику, это очень важный урок для нас".

"Мы свято верим в то, что в сентябре наши дети пойдут в школу. Они очень соскучились по своим школам, по своим учителям, которых хотят воочию видеть. Но для себя мы приняли решение (...) - мы определили нишу, в которой мы бы точно хотели использовать дистанционное обучение - это дополнительное образование. Так как у нас 40% сельского населения, для таких жителей это было бы хорошим решением", - пояснил он.

Хабиров добавил, что опыт дистанционного обучения позволил "четко выявить, в каких территориях у нас серьезные проблемы с интернетом, договорились с нашими провайдерами об изменении инвестиционных программ для технического перевооружения инфраструктуры".

В свою очередь, директор по персоналу Агентства стратегических инициатив (АСИ) Иван Воробьев, который также выступил на этом форуме, тоже выразил мнение, что мир изменится после пандемии коронавируса. Воробьев полагает, что развитие цифровой среды может привести к новому социальному расслоению.

"На мой взгляд, глобальная тенденция в том, что мы видим новое расслоение: будут высококвалифицированные специалисты в области высоких технологий, средний класс будет чувствовать себя не очень хорошо, низкоквалифицированные сотрудники будут менее востребованы с учетом развития цифровых технологий. Самая серьезная проблема, которая стоит - это социальное расслоение, которое может произойти и с которым нужно бороться в первую очередь", - заявил эксперт.

Первый международный форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии", организованный правительством Башкирии, проходит во вторник в интерактивном формате на базе платформы bashkiria-live.com. В работе форума принимают участие более 6,5 тыс. зарегистрированных пользователей из России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Японии, КНР, Саудовской Аравии, Турции, Швеции, Мексики и других государств. Спикеры - около 100 ученых, бизнесменов и политиков из 25 стран.