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Эксперт предрек социальное расслоение в посткоронавирусном мире

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Экономический кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции, стал хорошим временем для обретения новых компетенций, востребованных в изменившемся мире, однако развитие цифровой среды может привести к новому социальному расслоению, считает директор по персоналу Агентства стратегических инициатив (АСИ) Иван Воробьев.

"На мой взгляд, глобальная тенденция в том, что мы видим новое расслоение: будут высококвалифицированные специалисты в области высоких технологий, средний класс будет чувствовать себя не очень хорошо, низкоквалифицированные сотрудники будут менее востребованы с учетом развития цифровых технологий. Самая серьезная проблема, которая стоит - это социальное расслоение, которое может произойти и с которым нужно бороться в первую очередь", - заявил он во вторник на Первом международном форуме "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии".

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По мнению Воробьева, одним из способов решения проблемы могут стать форматы онлайн-обучения, многие из которых стали доступны и даже бесплатны и которые "развиваются, хотя и ставят очень много вопросов". Для работников они станут шансом остаться востребованным на рынке труда, однако смена профессии будет критичной для многих из них.

"Быстрая профпереориентация - да, возможна, быстрая смена профессии в любом возрасте - да, о чем мы всегда говорили, обучение всю жизнь, новые старты для людей. Да, это новые возможности, но для многих людей будет преодоление их желаний, и в этом надо им помогать", - считает он.

По мнению Воробьева, помощь таким людям должна оказываться не только из средств бюджета, но и в рамках социальной ответственности бизнеса. "Социальную ответственность компаний мы тоже надеемся увидеть", - отметил он.

Хроника 27 января – 28 апреля 2020 годаЭкономический кризис
коронавирус

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