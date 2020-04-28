В РФ до 15 мая проведут медикаментозную профилактику COVID-19 среди врачей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 мая провести с учетом международного опыта медикаментозную профилактику среди медработников и иных лиц, контактирующих с больными коронавирусом.

Об этом говорится в поручениях президента по итогам встречи с представителями медицинского сообщества, состоявшейся 20 апреля. Согласно перечню, опубликованному на сайте Кремля, о выполнении данного поручения кабмин должен отчитаться до 15 мая.

Путин также поручил Минздраву России разработать и утвердить клинические рекомендации по лечению пациентов с COVID-19 "с учетом имеющегося опыта оказания медицинской помощи больным такой инфекцией, в том числе с учетом предложений участников встречи". Соответствующие доклады главе государства должны представляться еженедельно.