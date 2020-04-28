УФСИН опровергло закрытие изолятора "Горелово" в Петербурге из-за коронавируса

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - УФСИН по Петербургу и Ленинградской области сообщило, что информация о закрытии СИЗО-6 "Горелово" из-за угрозы массовой вспышки коронавируса является ложной.

Как отмечается в заявлении на сайте ведомства во вторник, перевод подследственных и подозреваемых из изолятора был запланирован еще в минувшем году в рамках плановой оптимизации учреждений уголовно-исполнительной системы. На территории СИЗО № 6 продолжит работать туберкулезная больница.

К настоящему моменту подследственных разместили в четырех СИЗО региона, при их перевозке были соблюдены санитарно-эпидемиологические требования, подчеркнули в УФСИН.

Ранее во вторник аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге сообщил о закрытии городского СИЗО-6 Горелово из-за несоответствия условий содержания санитарным нормам и угрозы массового заражения коронавирусом.

По данным пресс-бюро ФСИН на вторник, в стране зафиксирован 271 случай инфицирования COVID-19 среди сотрудников ведомства и 40 случаев среди заключенных следственных изоляторов и колоний. В сообщении не уточнялось, в каких регионах выявлены заболевшие.