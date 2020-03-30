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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:05Заразились
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Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы воодит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.

Пандемия коронавируса

По его словам, в регионе на 30 марта было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом, причем два зараазившихся уже выздоровели. Всего врачи проверили на COVID-19 3 719 человек. Под наблюдением остаются 1 620 человек, в том числе 21 в специальном учреждении "Паруса надежды".

Алиханов рассказал также об примерно десятке "условно зараженных", анализы которых требуют подтверждения. Среди них - один заболевший врач, он заразился уже в Калининградской области.

Москва ввела для всех жителей города режим самоизоляции с полуночи 30 марта. Москвичам теперь можно выходить из дома только из крайней необходимости, в том числе на работу, в ближайший продуктовый магазин или погулять с собакой. Аналогичный режим ввели и в Подмосковье с 20:00 воскресенья.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал другие регионы последовать примеру столицы и Московской области. Мэру Сергею Собянину, который возглавляет рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом, он обсудить с главами других субъектов такую возможность.

Мурманская область ввела режим самоизоляции с полудня 30 марта, до того в регионе такой режим был с 29 марта в Апатитах и Кировске.

Калининградская область Антон Алиханов Москва Московская область

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