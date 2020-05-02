Замглавы УМВД Воскресенска задержан по делу о взятке

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Подмосковные полицейские задержали заместителя начальника УМВД России (начальника следственного управления) по городскому округу Воскресенск и следователя УМВД России по Воскресенскому району, сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее информации, начальник управления и следователь требовали 100 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать фигуранта в качестве гражданского ответчика по уголовному делу. Кроме того, они не стали направлять в суд ходатайство об аресте подозреваемого.

В свою очередь СКР по Московской области уточняет, что фигурант, у которого вымогали взятку, должен был перевести деньги на счет одного из знакомых полицейского, который предал их обвиняемому. Отмечается, что знакомый не знал о совершаемом преступлении. После передачи денег полицейский был задержан.

В ведомстве добавили, что замначальника УМВД предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействия) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки (п.п. "а,б" ч.5 ст. 290 УК РФ). Обвиняемый признал вину. Его подчиненная была допрошена в качестве подозреваемой. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.