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Следователя по особо важным делам задержали при получении взятки у здания МВД

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге следователя полиции по особо важным делам задержали у здания регионального ГУ МВД при получении транша взятки, сообщили в пресс-службе управления.

По версии следствия, 43-летняя женщина с ноября 2019 года по апрель 2020 года получила более 1 млн рублей от подозреваемой по уголовному делу об организации незаконной миграции. За эти деньги она сначала способствовала переводу фигурантки дела по домашний арест, затем - под подписку о невыезде, хотя организация незаконной миграции относится к преступлениям средней тяжести и предусматривает до семи лет лишения свободы, отметили в пресс-службе.

Ее задержали вечером 19 мая в автомобиле, после того, как она получила от подозреваемой 120 000 рублей.

На следователя завели дело о получении взятки в особо крупном размере. Дело возбудили по материалам, собранным управлением собственной безопасности полиции.

Региональный главк МВД начал служебную проверку, по результатам которой данная сотрудница будет уволена по дискредитирующим основаниям, добавили в полиции.

МВД Петербург

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