В Московской скорой помощи заявили о сравнительно низкой заболеваемости среди врачей

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В московских медицинских учреждениях, где лечат пациентов COVID-19, нет такого заражения среди персонала, как в Италии и Испании, сказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

"По сравнению с зарубежными коллегами в этом отношении, конечно, у нас ситуация, я даже боюсь сглазить, намного лучше, потому что по данным итальянцев, испанцев, заболевает до 30-40% персонала, слава богу, у нас такого нет", - заявил Плавунов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, скопление автомобилей скорой помощи у госпиталей говорит о том, что врачи должны соблюдать меры безопасности.

"Прием такого пациента, он отличается от обычной практики работы в стандартных условиях приемного отделения. Это обязательный шлюз, это обязательная обработка персонала в этом шлюзе скорой помощи, что естественно несколько замедляет прием доставляемых пациентов. Иногда получается так, что одновременно может приехать несколько бригад к приемному отделению, что также вызывает определенные сложности",- сказал Плавунов.

При этом он отметил, что проблему скопления автомобилей скорой помощи у больниц стараются решить. "Город большой, и естественно сложно очень рассчитать, чтобы бригады приезжали с интервалом там в 10-15 минут к приемному отделению. Ну мы с этим работаем", - сказал главврач.