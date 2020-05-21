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В Башкирии депутата исключили из "Единой России" после пьяного ДТП

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Башкирии единороссы исключили из партии депутата совета аскинского района Хамита Файзрахманова, сообщила пресс-служба "Единой России". Его заподозрили в причастности к ДТП с пострадавшим.

По данным источника "Интерфакса", внедорожник Файзрахманова ударил ехавший перед ним автомобиль. Находившаяся во второй машине девушка получила травмы. Водитель внедорожника бросил машину и оставил место ДТП. Его вскоре нашли, это оказался депутат. По предварительным данным, виновник аварии мог быть пьян.

Материалы о ДТП находятся в суде, сказал собеседник агентства.

Башкирия Единая Россия Хамит Файзрахманов

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