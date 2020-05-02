В перинатальном центре Первоуральска у работника не нашли COVID-19 и сняли карантин

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор по Свердловской области снял карантин, введенный в перинатальном центре Первоуральска, у сотрудника которого при дополнительном обследовании коронавирус не подтвердился, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе региона.

"По заключению референс-центра тест - отрицательный. Причин для продления ограничений в работе роддома нет", - заявил представитель штаба.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор ввел карантинные меры в перинатальном центре Первоуральска. По данным оперштаба региона, при тестировании персонала у одного из сотрудников, который непосредственно не взаимодействовал с пациентами, был выявлен коронавирус.

Пациенток, согласно маршрутизации, перенаправляли в перинатальный центр Екатеринбурга.