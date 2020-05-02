В перинатальном центре Первоуральска ввели карантин из-за заражения сотрудника COVID-19

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В перинатальном центре Первоуральска в Свердловской области ввели карантинные меры после выявления коронавируса у одного из сотрудников, сообщили "Интерфаксу" в субботу в оперативном штабе региона.

Как отметил его представитель, все медицинские работники регулярно проходят тестирование на COVID-19. "Эта мера позволила своевременно выявить один случай заражения у сотрудника перинатального центра в Первоуральске, чьи служебные обязанности не предполагают непосредственного взаимодействия с пациентами", - сказали в штабе.

Собеседник агентства также уточнил, что пациентки, согласно маршрутизации, перенаправляются в перинатальный центр Екатеринбурга.

Всего, по данным штаба, на 2 мая в Свердловской области зарегистрировано 1016 случаев заражения COVID-19, 153 человека уже выздоровели.

Ранее в субботу сообщалось, что в России коронавирус за сутки обнаружен еще у 9 623 человек в 83 регионах. За весь период в стране зарегистрировали 124 054 случая заболевания.