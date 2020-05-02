Число заболевших коронавирусом в Вооруженных силах РФ превысило 2,9 тыс.

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Коронавирус в Вооруженных силах РФ обнаружен у 2 903 человек: у 2 581 военнослужащего, курсанта и воспитанника довузовских учреждений, а также 322 гражданских специалистов, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 2 мая установлено 1177 военнослужащих с положительными результатами", - говорится в сообщении военного ведомства. В тяжелом состоянии находится один человек, в состоянии средней тяжести - 14. Выздоровели 145 военнослужащих.

В высших военных учебных заведениях, в частности, среди курсантов и слушателей, выявлены 1 195 человек зараженных коронавирусом. Девять человек выздоровели.

В четырех довузовских учебных заведениях коронавирус нашли у 209 воспитанников. В 27 из 31 довузовского учебного заведения, где обучается более 14,5 тыс. человек, случаев заболевания не было.

Среди гражданского персонала Вооруженных сил РФ выздоровели 12 человек.

В российском военном руководстве считают коронавирус серьезной угрозой из-за скорости распространения и массового характера заболевания. "Позиция Минобороны - мы должны относиться со всей серьезностью. Распространение коронавирусной инфекции несет большую угрозу. Эта инфекция не имеет границ, она имеет большую скорость распространения, она носит уже массовый характер", - сказал в субботу заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в интервью ведомственному телеканалу "Звезда".

За сутки в России зарегистрированы 9 623 новых случая заболевания коронавирусом, общее число случаев заражения превышает 124 тысячи.