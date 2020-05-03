В системе ВС РФ коронавирус подтвержден более чем у трех тысяч человек

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Вооруженных силах РФ подтверждено 3 023 случая заболевания коронавирусом среди военнослужащих, курсантов, воспитанников довузовских учреждений и гражданских специалистов, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

Среди военнослужащих выявлены 1 254 заболевших, из них в тяжелом состоянии находится один человек, в состоянии средней тяжести - 10 человек. За весь период выздоровели 157 военнослужащих.

В высших военных учебных заведениях заболели 1 228 человек, 16 уже выздоровели. В четырех довузовских учебных заведениях коронавирус выявлен у 209 воспитанников. Среди гражданского персонала Вооруженных сил РФ инфицированы 332 человека, 14 уже выздоровели.

По последним данным, в России за весь период распространения заболевания коронавирус выявлен у 134 687 человек, на Москву пришлись 68 606 случаев. Прирост заболеваемости по России за сутки составил рекордные 10 633 случая.