Число зараженных коронавирусом в структуре ВС РФ достигло почти 3,2 тыс. человек

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Вооруженных силах РФ подтверждено 3 189 случаев заболевания коронавирусом среди военнослужащих, курсантов, воспитанников довузовских учреждений и гражданских специалистов, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Среди военнослужащих заболевание диагностировано у 1 384 человек выздоровели 172. В высших военных учебных заведениях заразились 1 247 человек, выздоровели 62 человека.

В четырех довузовских учебных заведениях коронавирус выявлен у 209 воспитанников: новых случаев за сутки не обнаружено.

Среди гражданских сотрудников заболели 349 человек 19 человек уже вылечились.

Накануне сообщалось, что в Вооруженных силах России выявлены 3 023 случая заболевания COVID-19.

По последним данным, в России зарегистрированы 145 268 случаев заражения коронавирусом.