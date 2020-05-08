В Норвегии сообщили об активной слежке РФ за кораблями НАТО в Баренцевом море

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские патрульные противолодочные самолеты и истребители внимательно следят за активностью группировки боевых кораблей США и Великобритании, которые зашли в Баренцево море, сообщил подполковник Ивар Моен из Оперативного штаба обороны Норвегии (FOH).

"В последние дни мы видели как российские патрульные противолодочные самолеты, так и истребители", - приводит слова подполковника издание Nordlys. По его словам, это, в частности, были Ил-38 и МиГ-31.

Моен отметил, заход в Баренцево море ракетных эсминцев ВМС США USS Roosevelt (DDG 80), USS Porter (DDG 78), USS Donald Cook (DDG 75), корабля снабжения USNS Supply (T-AOE 6) и британского фрегата HSE Kent (F78), "естественно, вызвал любопытство у россиян".

"Они (российские самолеты - ИФ) часто вылетают. А из Будё (город на севере Норвегии - ИФ) в ответ вылетают истребители сил быстрого реагирования НАТО", - рассказал подполковник.

По данным издания, патрулирование истребителей сил быстрого реагирования осуществлялось у побережья самой северной области Норвегии - Финнмарк, где, судя по всему, в международных водах Баренцева моря в настоящее время находятся корабли ВМС США и британского Королевского ВМФ. Финнмарк граничит с Мурманской областью, где расположена Главная база Северного флота.

4 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что корабельная ударная группа НАТО вошла в Баренцево море, за ней начал слежение Северный флот РФ.

"Силы и средства Северного Флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегата УРО "Кент" ВМС Великобритании, зашедшей в 7:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - говорилось в сообщении Национального центра.

Эсминцы ВМС США USS Porter и USS Donald Cook оснащены крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis. Корабли на постоянной основе размещены в Европе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии эти эсминцы являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне. По этому поводу выражал обеспокоенность Госдеп США.

Натовские корабли впервые с 1980-х годов прошлого века зашли в Баренцево море.