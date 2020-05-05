Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:10Заразились
на 05.05В России 155 370+10 102В мире 3 583 055+76 326

Мантуров заявил о решении проблемы дефицита защитных костюмов для медиков

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о решении проблемы дефицита защитных костюмов для медработников, работающих с больными коронавирусом: все заявки полностью удовлетворяются как внутренним производством, так и импортом из КНР.

"С учетом того, что мы закупаем импортные костюмы (...) Те заявки, которые мы получаем, они полностью удовлетворяются", - сказал Мантуров журналистам во вторник, отвечая на вопрос, сохраняется ли, по его оценке, дефицит защитных костюмов.

По его словам, "тот объем потребления, который на сегодняшний день складывается, он обеспечивается поставками как внутреннего производства, так и поставками из-за рубежа".

На совещании у президента РФ Владимира Путина 7 апреля Мантуров заявлял о дефиците защитных костюмов для медиков в регионах, оценив его в 300 тыс. единиц в сутки.

По словам Мантурова, к настоящему времени удалось значительно нарастить производство костюмов, и на 4 мая все предприятия, которые участвуют в производстве как одноразовых, так и многоразовых костюмов, вышли на суммарный объем в 110 тысяч костюмов в сутки. К середине мая Минпромторг рассчитывает, что в РФ будут производится уже 150 тыс. защитных костюмов в сутки.

Кроме того, продолжаются поставки из КНР, сказал министр. Только по линии Минпромторга за последний месяц поставлено в РФ почти 1,8 млн одноразовых защитных костюмов типа "Тайвек". Такой же объем планируется завести в мае.

Плюс, сказал он, примерно еще столько же завозится по линии бизнеса: "Дополнительно другие коммерческие структуры также закупают и завозят средства индивидуальной защиты, в том числе и костюмы примерно в таком же объеме дополнительно".

Сегодня уже на четырех российских предприятиях, которые работают в круглосуточном режиме, вышли на производство нетканых материалов суммарным объемом в 100 тонн в сутки, из которых делаются и маски, и бахилы, и одноразовые костюмы. Также будет запущено производство "других материалов, которые будут обеспечивать шитье многоразовых костюмов", за счет чего к концу мая предполагается увеличить их суточное производство еще на 20 тыс., сказал Мантуров.

Минпромторг коронавирус

Новости по теме

Новости

Росатом подтвердил назначение нижегородского мэра Панова

Что произошло за день: вторник, 5 мая

Источник узнал о грядущем назначении мэра Нижнего Новгорода спецпредставителем по Арктике

Путин обсудил с Лукашенко планируемый в Минске парад

Министр просвещения заявил, что тяжелых случаев COVID-19 среди школьников почти нет

Скончался болевший коронавирусом генконструктор РКК "Энергия"

Скончался болевший коронавирусом генконструктор РКК "Энергия"

Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч

Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о плановом лечении премьера от COVID-19 в клинике

В России проведено уже более 4,4 млн тестов на коронавирус

Что произошло за день: понедельник, 4 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');