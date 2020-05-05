Мантуров заявил о решении проблемы дефицита защитных костюмов для медиков

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о решении проблемы дефицита защитных костюмов для медработников, работающих с больными коронавирусом: все заявки полностью удовлетворяются как внутренним производством, так и импортом из КНР.

"С учетом того, что мы закупаем импортные костюмы (...) Те заявки, которые мы получаем, они полностью удовлетворяются", - сказал Мантуров журналистам во вторник, отвечая на вопрос, сохраняется ли, по его оценке, дефицит защитных костюмов.

По его словам, "тот объем потребления, который на сегодняшний день складывается, он обеспечивается поставками как внутреннего производства, так и поставками из-за рубежа".

На совещании у президента РФ Владимира Путина 7 апреля Мантуров заявлял о дефиците защитных костюмов для медиков в регионах, оценив его в 300 тыс. единиц в сутки.

По словам Мантурова, к настоящему времени удалось значительно нарастить производство костюмов, и на 4 мая все предприятия, которые участвуют в производстве как одноразовых, так и многоразовых костюмов, вышли на суммарный объем в 110 тысяч костюмов в сутки. К середине мая Минпромторг рассчитывает, что в РФ будут производится уже 150 тыс. защитных костюмов в сутки.

Кроме того, продолжаются поставки из КНР, сказал министр. Только по линии Минпромторга за последний месяц поставлено в РФ почти 1,8 млн одноразовых защитных костюмов типа "Тайвек". Такой же объем планируется завести в мае.

Плюс, сказал он, примерно еще столько же завозится по линии бизнеса: "Дополнительно другие коммерческие структуры также закупают и завозят средства индивидуальной защиты, в том числе и костюмы примерно в таком же объеме дополнительно".

Сегодня уже на четырех российских предприятиях, которые работают в круглосуточном режиме, вышли на производство нетканых материалов суммарным объемом в 100 тонн в сутки, из которых делаются и маски, и бахилы, и одноразовые костюмы. Также будет запущено производство "других материалов, которые будут обеспечивать шитье многоразовых костюмов", за счет чего к концу мая предполагается увеличить их суточное производство еще на 20 тыс., сказал Мантуров.