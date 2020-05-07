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В Мордовии от COVID-19 умерли медсестра и санитарка

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Мордовии скоропостижно умерли медсестра и санитарка, работавшие в разных больницах, сообщил сайт органов госвласти региона. Обе они работали с коронавирусными больными.

Пандемия коронавируса

Медсестра Татьяна Канайкина работала в гематологическом отделении Республиканской клинической больницы №4. Санитарка Наиля Аюпова работала в Мордовской республиканской инфекционной больнице. Глава регионального Минздрава Олег Маркин выразил соболезнования родным и близким умерших.

По данным оперативного штаба Мордовии, на 7 мая всего в республике выявлено 1018 случаев заражения коронавирусной инфекцией, восемь заболевших умерли, 166 выписаны.

Хроника коронавируса. Май.

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Мордовия коронавирус Минздрав Олег Маркин

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