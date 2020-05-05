Мантуров сказал о задаче решить вопрос с костюмами для инфекционистов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия в целом справилась с вопросом наличия в стране защитных масок в условиях пандемии коронавируса.

"Сегодня важны костюмы для инфекционистов", - сказал он журналистам во вторник.

По его словам, стоит задача продолжить наращивание производства материалов для средств индивидуальной защиты.

В минувшее воскресенье Мантуров сообщил, что дефицита масок и антисептиков в России нет.

По данным министерства, за апрель в РФ было произведено около 138,5 млн масок разных видов, поставку еще свыше 105 млн масок из КНР организовал Минпромторг.

Отмечалось, что в сутки в стране производится примерно 8 млн различных масок.

Как рассказали во вторник в оперштабе, в России за сутки зафиксировано 10 102 новых заболевших COVID-19. Таким образом, общее количество инфицированных по стране достигло 155 370.