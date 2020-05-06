Правительство временно разрешило увеличить до 50% авансы по госконтрактам

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительство временно разрешило увеличить размер авансирования по госконтрактам до 50%, говорится в постановлении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее ограничение по размеру авансов для исполнителей госконтрактов составляло 30%. Правительство решило увеличить это авансирование до конца 2020 года в рамках мер по поддержке устойчивого развития экономики.

Эта мера призвана поддержать бизнес в период сложной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Эта же норма распространяется на субсидии из федерального бюджета бюджету того или иного региона при условии, что эти субсидии предназначены для финансирования работ в сфере строительства.

Увеличить авансирование по госконтрактам до 50% от цены контракта предлагал Минпромторг для закупок продукции российской промышленности, включая гражданскую продукцию предприятий оборонно-промышленного комплекса. После начала пандемии коронавирусной инфекции чиновники стали говорить об увеличении авансирования по всем госзакупкам.

В частности, в середине апреля президент РФ Владимир Путин согласился с просьбой строительных компаний увеличить до 50% авансирование контрактов по инфраструктурным проектам.

"Прошу отдельно проработать вопрос увеличения авансов по контрактам в инфраструктурном строительстве. Сейчас авансируется 30% по контракту, предлагаю увеличить эту долю до 50%", - говорил Путин на совещании по ситуации в строительной индустрии.

Помимо этого, в апреле Минфин подготовил поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), одна из которых предполагает возможность выплаты аванса в размере более 30% от цены контракта. В случае, если размер обеспечения исполнения контракта соответствует размеру аванса. За исключением случаев, когда контракт находится на казначейском сопровождении (размер обеспечения составляет до 10%). Более того, размер обеспечения контракта при казначейском сопровождении аванса уменьшается и исчисляется от цены контракта, уменьшенной на размер такого аванса. Эти поправки были приняты и вступили в силу в апреле.