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Посольство назвало дату возвращения россиян из Нью-Йорка

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пятый по счету вывозной рейс из США в Россию состоится 14 мая, сообщило Посольство РФ в Вашингтоне.

Это будет рейс SU 103 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Нью-Йорк - Москва. Вылет назначен на 19:20 по местному времени (2:20 по Москве).

На рейс могут попасть только граждане России, которые живут в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Мордовия. Зарегистрироваться на рейс можно через "Госуслуги".

7, 14, 28 апреля и 4 мая "Аэрофлот" уже выполнил рейсы в США за российскими гражданами. В начале мая россияне вылетали с западного побережья из Лос-Анджелеса.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что прорабатывает вопрос о возвращении из Штатов еще восьми школьников.

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