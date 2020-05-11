Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 10.05В России 209 688+11 012В мире 4 024 009+85 945

При посадке на вывозные рейсы у россиян потребуют документ о месте проживания

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпании, вывозящие россиян из-за границы, ужесточают проверку фактического места проживания при посадке на борт граждан, сообщает Минкомсвязь РФ в телеграм-канале.

"Авиакомпании ужесточают проверку фактического адреса проживания при посадке на борт. Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе", - сказано сообщении.

В качестве подтверждения фактического места проживания в том или ином регионе авиакомпании будут принимать оригиналы или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников и документы, подтверждающие родство, а также расписка о том, что они готовы принять прибывающего в страну на карантин.

Минкомсвязь РФ

Новости

Уголовное дело возбуждено после взрыва гранаты во дворе на Ставрополье

До 15 человек получили ранения при взрыве гранаты на Ставрополье

Задержан житель Ставрополья, бросивший соседям во двор взрывное устройство

Задержан житель Ставрополья, бросивший соседям во двор взрывное устройство

Восемь человек пострадали из-за брошенной соседом во двор гранаты на Ставрополье

Что произошло за день: воскресенье, 10 мая

В окружении протоиерея Смирнова рассказали о его самочувствии на фоне COVID-19

Трехдневная девочка заразилась коронавирусом в Тамбовской области

Трехдневная девочка заразилась коронавирусом в Тамбовской области

Посольство США в Москве дистанцировалось от скандального поста Белого дома в соцсетях

Путин 11 мая проведет совещание о возможном продлении режима нерабочих дней

Путин 11 мая проведет совещание о возможном продлении режима нерабочих дней

В МИД РФ осудили попытку Вашингтона переписать историю Победы над нацизмом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');