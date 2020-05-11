При посадке на вывозные рейсы у россиян потребуют документ о месте проживания

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпании, вывозящие россиян из-за границы, ужесточают проверку фактического места проживания при посадке на борт граждан, сообщает Минкомсвязь РФ в телеграм-канале.

"Авиакомпании ужесточают проверку фактического адреса проживания при посадке на борт. Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе", - сказано сообщении.

В качестве подтверждения фактического места проживания в том или ином регионе авиакомпании будут принимать оригиналы или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников и документы, подтверждающие родство, а также расписка о том, что они готовы принять прибывающего в страну на карантин.