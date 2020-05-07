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"Велесстрой" вывез 204 вахтовика из очага коронавируса в Белокаменке

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - "Велесстрой", подрядчик Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка, где выявлен очаг коронавирусной инфекции, сообщил, что вывез с объекта 204 вахтовика.

Пандемия коронавируса

В пресс-службе компании объяснили, что это была плановая демобилизация персонала. "Велесстрой" оплатил их перелет из Мурманска и дальнейшие трансферы по России до места жительства.

В Белокаменке 6 мая было достроено второе из трех новых общежитий для "разуплотнения проживания - в соответствии с требованиями Роспотребнадзора". Роспотребнадзор ранее обязал "Велесстрой" построить в Белокаменке три общежития для разобщения рабочих и установил сроки строительства - до 30 апреля, 10 мая и 15 мая соответственно. Первое общежитие было сдано 30 апреля. Второе, рассчитанное на 150 человек, - в минувшую среду.

Второй корпус будут использовать как обсервтаор для рабочих, которые готовятся уехать со стройки.

На 5 мая всего в Белокаменке был подтвержден 1801 случай заражения коронавирусом.

Всего на объекте было задействовано 4600 рабочих "Велесстроя". По данным пресс-службы компании на 30 апреля, на объекте оставались 3 799 человек.

По данным "НОВАТЭКа", всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и порядка 11 000 человек.

НОВАТЭК Белокаменка Велесстрой коронавирус Мурманская область Роспотребнадзор

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