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В РФ задумались о выделении многодетным семьям бесплатных масок, продуктов и планшетов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и Минфину рассмотреть вопрос о дополнительной помощи многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию на фоне пандемии коронавируса.

Об этом говорится в поручениях вице-премьера по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, текст поручений имеется в распоряжении "Интерфакса". Согласно документу, Минтруд и Минфин совместно с заинтересованными региональными и федеральными органами власти до 15 мая должны представить предложения "о целесообразности предоставления дополнительных мер поддержки" семьям в период распространения COVID-19.

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В частности, ведомствам предлагают подумать об обеспечении многодетных семьей в трудной жизненной ситуации средствами индивидуальной защиты (к ним относятся медицинские маски, цены на которые выросли в России за последние месяцы), продуктовыми наборами, а также "электронными и другими устройствами для поддержки обучения детей в дистанционном режиме".

Также поднят вопрос о дополнительной поддержке семей с детьми, если кто-то из родителей потерял работу или если доход семьи на одного человека упал ниже прожиточного минимума, а также семей в трудной ситуации, где есть инвалид - как ребенок, так и взрослый.

При этом нужно оценить возможность оказания семьям с детьми соцподдержки не по месту прописки, а по месту фактического пребывания.

Кроме того, Голикова поручила главам регионов проработать возможность размещения в гостиницах и пансионатах людей, живущих в приютах и домах престарелых.

Вице-премьер также поручила Минздраву и МВД подумать об облегчении на период пандемии выписывания для детей с паллиативным статусом наркотических средств и психотропных веществ.

Это касается возможности выездных служб паллиативной медпомощи выписывать такие препараты наравне с первичным звеном здравоохранения. В том числе допускается возможность двукратного увеличения количества выписанного препарата на одном рецепте, а также электронная выписка рецептов в рамках норм, предусмотренных законодательством.

Россия Татьяна Голикова

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