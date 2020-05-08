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В Томской области разрешат гулять в парках и откроют стадионы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции до 1 июня, но смягчил ограничения, разрешив больше прогулок и разрешив многим компаниям возобновить работу, сообщил представитель администрации региона Алексей Севостьянов.

Пандемия коронавируса

С 12 мая в регионе снова заработают все учреждения и предприятия, кроме общепита, социальных, культурных и спортивных учреждений.

Можно будет заниматься спортом на свежем воздухе - индивидуально и с семьей. Для этого будут открыты стадионы, лыжероллерные трассы, тропы здоровья. Также Жвачкин разрешил гулять с детьми и семьями не только во дворах, но и в парках и скверах, соблюдая социальную дистанцию.

Возобновить работу общепита губернатор обещал разрешить "через неделю или две, в зависимости от ситуации" (цитата по пресс-службе областного правительства).

"До конца мая - начала июня откроем для посетителей музеи, библиотеки, а также автошколы и некоторые другие учреждения", - уточнил он.

С 9 мая в Томской области вводится пока рекомендательный масочный режим. Губернатор не исключил, что со временем ношение масок может стать обязательным.

Принятые решения могут быть пересмотрены в зависимости от развития эпидемиологической обстановки.

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В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты
Сергей Жвачкин Томская область коронавирус

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