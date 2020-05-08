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В Удмуртии с 12 мая откроют рынки и автосалоны

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Удмуртии региональный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил с 12 мая возобновить работу продуктовых и садоводческих рынков, автосалонов и всех обрабатывающих предприятий.

Пандемия коронавируса

С этого же дня разрешены операции с недвижимым имуществом, работа адвокатов, нотариусов и оценочных компаний. МФЦ смогут открыться, но работать будут только по предварительной записи.

Непродовольственные магазины останутся закрытыми: "Если не будет взрывного роста заражений коронавирусной инфекцией в республике до 18 мая, то торговые центры и непродовольственные магазины смогут открыть свои торговые точки".

В Удмуртии выявлено 352 случая заражения коронавирусом. 11 человек скончались, 106 выздоровели.

Удмуртия коронавирус

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