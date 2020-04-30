Регионы ЦФО на майские выходные продлевают самоизоляцию и разрешают поездки на дачи

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Власти регионов Центрального федерального округа (ЦФО) продлевают срок ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции.

Так, режим самоизоляции продлен до конца майских праздников в Липецкой области, сообщает пресс-служба обладминистрации. Жители по-прежнему могут выходить из дома по цифровым пропускам и только для похода в магазин за продуктами, в аптеки за лекарствами, для выноса мусора, выгула животных в 100 метрах от дома, для поездок на работу на те предприятия, которые включены в список.

Также можно выходить из дома для прогулок с детьми, но не далее 300 метров от места проживания. Посещение детских и спортивных площадок запрещено. Заниматься спортом на свежем воздухе можно в одиночку и без использования уличного спортивного инвентаря. Для семейных прогулок и спортивных занятий также необходимо оформлять цифровые пропуска.

Жителям Тамбовской области разрешили провести майские праздники на даче, продлив при этом действующие ограничения до 11 мая включительно, сообщает пресс-служба обладминистрации. На дачных участках специалисты рекомендуют ограничить контакты и провести майские праздники с теми, с кем контактировали в будни.

Власти Орловской области, ожидая в период грядущих праздников возможного всплеска заболевания COVID-19, обратились к местным жителям с просьбой отказаться в эти дни от личных встреч и совместных празднований, тем самым оградив себя и окружающих от возможной опасности заразиться коронавирусом.

"Учитывая наступление майских праздников, многие орловцы возвращаются в регион. В связи с этим возможен определенный всплеск заболевания коронавирусом. В настоящее время мы отрабатываем всю необходимую информацию о прибывающих в Орловскую область жителях", - приводятся в сообщении пресс-службы облправительства слова руководителя департамента здравоохранения Ивана Залогина.

Режим самоизоляции также продлен в Брянской области по 11 мая. Срок действия пропусков для поездки на работу при этом автоматически продлевается на этот период. Жителям региона разрешено выезжать на личном транспорте на дачу и в загородные дома при наличии документов на право владения или пользования этой недвижимостью и документа, удостоверяющего личность.

Власти также позволили гражданам выезжать на железнодорожный вокзал или в аэропорт, если им необходимо переехать в другое место при предъявлении бумажного или электронного билета, а также выезжать по вызову сотрудников правоохранительных и судебных органов.

По 11 мая в регионе по-прежнему запрещено проведение спортивных и культурных мероприятий, работа ресторанов, кафе и столовых, кинотеатров и дискотек, домов отдыха и санаториев, салонов красоты и бань, стоматологических кабинетов. Образовательные учреждения продолжат дистанционное обучение школьников и студентов.

Кроме того, в Брянской области по решению регионального штаба по COVID-19 до 11 мая продлен отопительный сезон.

Смоленская область продлила режим повышенной готовности до 12 мая. В этот период будет приостановлена деятельность организаций общепита, кроме возможности доставки и обслуживания на вынос. Также не будут работать объекты розничной торговли, за исключением аптек, объектов торговли товарами первой необходимости и продовольственными товарами, зоомагазинов, салонов сотовой связи.

Кроме того, в регионе до 1 июня приостановлено бронирование мест, прием и размещение отдыхающих в пансионатах, домах отдыха, санаториях и детских лагерях.

Ограничительные мероприятия, которые были введены из-за распространения коронавируса, в Вязьме, Дорогобуже, поселке Верхнеднепровском, Десногорске и Гагарине также сохранятся до 12 мая.