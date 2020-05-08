Журналист Первого канала Кручинин сможет приехать в Белоруссию как частное лицо

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Корреспондент российского Первого канала Алексей Кручинин, лишенный аккредитации МИД Белоруссии, может находиться в республике как частное лицо, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс" пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что решение касается лишь возможности Кручинина заниматься на территории Белоруссии журналистской деятельностью, "никаких ограничений на въезд или каких-то других подобных мер в отношении него не принималось".

Комментируя заявления журналиста о требовании к нему со стороны белорусского МИД при лишении аккредитации покинуть республику, Глаз пояснил, что "он был зарегистрирован (в миграционных органах - ИФ) в связи с работой здесь журналистом и на основании аккредитации, поэтому на момент аннулирования аккредитации, дающей право на осуществление журналистской деятельности, легальные основания для его нахождения в Белоруссии на тот момент исчезли".

Ранее белорусский портал tut.by со ссылкой на Кручинина сообщал, что журналиста, который был лишен журналистской аккредитации, выслали из Белоруссии. Сам он сообщил, что не получил никаких официальных писем и постановлений, пометок в паспорт о запрете на въезд в Белоруссию ему не делали и въехать в республику он может в любой момент.

Аккредитации лишили и оператора Первого канала Сергея Панасюка, работавшего с Кручининым. Он гражданин Белоруссии.

Посольство РФ в Минске подтвердило, что МИД Белоруссии проинформировал дипмиссию о лишении журналистской аккредитации съемочной группы Первого канала.

О лишении аккредитации съемочной группы Первого канала сообщал телеканал "Беларусь-1", заявив, что причиной стал сюжет о ситуации с эпидемией коронавируса в республике, содержащий "фейковую информацию".

В минувшую среду на Первом канале вышел сюжет из белорусских Столбцов, в котором заявлялось о "резком ухудшении ситуации с коронавирусом" в Белоруссии. В сюжете также отмечалось, что "официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия", в качестве иллюстрации журналисты сняли панорамную картину местного кладбища.

5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский Первый канал распространяет фейковые новости о ситуации с коронавирусом в республике.