Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Журналиста Первого канала Алексея Кручинина, который в минувшую среду был лишен журналистской аккредитации, выслали из Белоруссии, сообщил белорусский портал tut.by со ссылкой на его слова.

"Меня выслали, сейчас уже нахожусь на территории России. Такое решение приняла комиссия МИД, и мне как гражданину России было предписано покинуть Белоруссию до полуночи 6 мая. Никаких официальных писем и постановлений на этот счет я на руки не получил, но мне их и не планировали вручать, насколько я понял", - привел tut.by слова Кручинина.

В посольстве РФ в Белоруссии высылку журналиста не подтвердили. "У нас информации о высылке Кручинина нет", - сказал представитель пресс-службы посольства. Пресс-служба МИД Белорусии пока недоступна для комментариев.

Кручинин также сообщил СМИ, что пометок в паспорте о запрете на въезд в Белоруссию ему не ставили и въехать в республику он может в любой момент. "Это не выдворение и не запрет на возврат, права въехать в Белоруссию меня никто не лишал", - сказал он.

Помимо журналиста аккредитации лишили и оператора Первого канала, работавшего с Кручининым. Он гражданин Белоруссии.

Ранее посольство РФ подтвердило, что белорусский МИД проинформировал дипмиссию о лишении журналистской аккредитации съемочной группы Первого канала. Причину лишения аккредитации в МИД не назвали.

Причина - сюжет о коронавирусе

Между тем, о лишении аккредитации съемочной группы Первого канала сообщил телеканал "Беларусь-1", заявив, что причиной стал сюжет о ситуации с эпидемией коронавируса в республике, содержащий "фейковую информацию". "Сегодня по закону МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - было сказано в эфире.

В среду на Первом канале вышел сюжет из белорусских Столбцов, в котором говорилось о "резком ухудшении ситуации с коронавирусом" в Белоруссии. В сюжете также отмечалось что "официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия", в качестве иллюстрации журналисты сняли панорамную картину местного кладбища.

Мнение Лукашенко

Во вторник президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что российский Первый телеканал распространяет фейковые новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси. "Фейк от государственного Первого канала Российской Федерации - они там говорили: мизерное тестирование (на коронавирус в стране - ИФ). (...) За что нас критиковать? У себя пусть посмотрят, что там творится", - заявил Лукашенко журналистам во вторник.

По его мнению, предвзятая информация о Белоруссии распространяется из-за того, что в республике "не тем путем пошли". Лукашенко предположил, что авторам телесюжета "что-то (в Белоруссии - ИФ) не нравится: не тем путем пошли, они беднее еще живут и еще парад там задумали проводить, когда в известных странах он отменен".

Кроме того, 5 мая Лукашенко заявил, что намерен "своевременно, целенаправленно и адекватно" отреагировать на критику СМИ своего решения провести парад 9 мая.