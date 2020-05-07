Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
на 07.05В России 177 160+11 231В мире 3 755 341+92 650

Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии

Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Журналиста Первого канала Алексея Кручинина, который в минувшую среду был лишен журналистской аккредитации, выслали из Белоруссии, сообщил белорусский портал tut.by со ссылкой на его слова.

"Меня выслали, сейчас уже нахожусь на территории России. Такое решение приняла комиссия МИД, и мне как гражданину России было предписано покинуть Белоруссию до полуночи 6 мая. Никаких официальных писем и постановлений на этот счет я на руки не получил, но мне их и не планировали вручать, насколько я понял", - привел tut.by слова Кручинина.

В посольстве РФ в Белоруссии высылку журналиста не подтвердили. "У нас информации о высылке Кручинина нет", - сказал представитель пресс-службы посольства. Пресс-служба МИД Белорусии пока недоступна для комментариев.

Кручинин также сообщил СМИ, что пометок в паспорте о запрете на въезд в Белоруссию ему не ставили и въехать в республику он может в любой момент. "Это не выдворение и не запрет на возврат, права въехать в Белоруссию меня никто не лишал", - сказал он.

В РоссииПервый канал отреагировал на лишение аккредитации в БелоруссииЧитать подробнее

Помимо журналиста аккредитации лишили и оператора Первого канала, работавшего с Кручининым. Он гражданин Белоруссии.

Ранее посольство РФ подтвердило, что белорусский МИД проинформировал дипмиссию о лишении журналистской аккредитации съемочной группы Первого канала. Причину лишения аккредитации в МИД не назвали.

Причина - сюжет о коронавирусе

Между тем, о лишении аккредитации съемочной группы Первого канала сообщил телеканал "Беларусь-1", заявив, что причиной стал сюжет о ситуации с эпидемией коронавируса в республике, содержащий "фейковую информацию". "Сегодня по закону МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - было сказано в эфире.

В среду на Первом канале вышел сюжет из белорусских Столбцов, в котором говорилось о "резком ухудшении ситуации с коронавирусом" в Белоруссии. В сюжете также отмечалось что "официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия", в качестве иллюстрации журналисты сняли панорамную картину местного кладбища.

Мнение Лукашенко

Во вторник президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что российский Первый телеканал распространяет фейковые новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси. "Фейк от государственного Первого канала Российской Федерации - они там говорили: мизерное тестирование (на коронавирус в стране - ИФ). (...) За что нас критиковать? У себя пусть посмотрят, что там творится", - заявил Лукашенко журналистам во вторник.

По его мнению, предвзятая информация о Белоруссии распространяется из-за того, что в республике "не тем путем пошли". Лукашенко предположил, что авторам телесюжета "что-то (в Белоруссии - ИФ) не нравится: не тем путем пошли, они беднее еще живут и еще парад там задумали проводить, когда в известных странах он отменен".

Кроме того, 5 мая Лукашенко заявил, что намерен "своевременно, целенаправленно и адекватно" отреагировать на критику СМИ своего решения провести парад 9 мая.

Белоруссия Первый канал Алексей Кручинин

Новости по теме

Новости

В Китае начали расследование случая с вибрирующим 16-километровым мостом

Что случилось этой ночью: четверг, 7 мая

Сенат США попробует запретить Трампу применять силу против Ирана

Сенат США попробует запретить Трампу применять силу против Ирана

За сутки в КНР выявлены два "импортированных" случая COVID-19

Трамп наложил вето на резолюцию с запретом применять силу против Ирана

Участники военных игр в Ухане жаловались на плохое самочувствие

Группа Первого канала лишилась аккредитации в Белоруссии из-за сюжета о COVID-19

Группа Первого канала лишилась аккредитации в Белоруссии из-за сюжета о COVID-19

Что произошло за день: среда, 6 мая

Во Франции уничтожат 10 млн литров пива из-за закрытия ресторанов

Во Франции уничтожат 10 млн литров пива из-за закрытия ресторанов

Авиаперевозка грузов из Китая в РФ на фоне COVID-19 подорожала почти в 4 раза

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');