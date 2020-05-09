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В России уже начались испытания всех элементов новой системы ПВО С-500

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Все элементы новой системы ПВО С-500 "Прометей" изготовлены и проходят испытания, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

Отвечая на вопрос о появлении системы на параде на Красной площади, Борисов отметил: "Показ элементов новой системы на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не планируется".

В июле прошлого года в интервью "Интерфаксу" Борисов заявил, что новая система ПВО дальнего действия С-500 может начать поступать в Вооруженные силы России в 2020 году. "Поставки возможны уже с 2020 года. Составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики", - сказал он.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял ранее "Интерфаксу", что С-500 готова к серийному производству - ее основные характеристики уже подтверждены в ходе испытаний.

Как сообщалось, С-500 разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), заявили в январе 2017 года газете "Красная звезда" в командовании Первой армии ПВО-ПРО, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район.

Юрий Борисов С-500 Прометей

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