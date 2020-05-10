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Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализован

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском Пугачеве, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин на своей странице в соцсети в воскресенье.

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Он отметил, что в настоящее время проводится проливка термических очагов с применением пожарного вертолета. Он отметил, что ориентировочно в 13:00 по местному времени (12:00 по Москве) будет приниматься решение о том, могут ли жители поселка вернуться в свои дома.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии агентству "Интерфакс" уточнили, что площадь пожара составляет 10 га. В тушении участвует авиация: два вертолета МЧС России и Минобороны уже работают, ожидается прибытие еще одного борта.

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии агентству "Интерфакс" сообщили, что в пунктах временного размещения в райцентре Малая Пурга по состоянию на утро находятся 52 жителя бывшего военного городка поселка. "Там организовано питание, дезинфекция, все жители обеспечены средствами индивидуальной защиты", - отметил представитель пресс-службы. Некоторые местные жители переехали к родственникам и друзьям.

В пресс-службе сообщили, что сотрудники управления Роспотребнадзора по Удмуртии проводят дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Накануне на территории бывшего артиллерийского арсенала поселка Пугачево в Удмуртии начались взрывы оставшихся частей боеприпасов из-за возгорания травы. Районные власти предполагали, что траву могли поджечь "черные копатели", которые воруют с территории металл, оставшийся от снарядов. Площадь возгорания составила около 4 га. Часть людей покинули территорию военного городка поселка.

Взрывы на военном арсенале под Пугачево произошли в июне 2011 года. Позднее детонация неразорвавшихся взрывоопасных предметов происходила здесь также в 2013, 2015 и 2016 годах.

Днем 16 мая 2018 года на территории бывшей военной части у поселка Пугачево из-за возгорания травы также началась детонация неразорвавшихся снарядов. Тогда никто не пострадал. Были эвакуированы 1 400 человек, уже на следующий день они смогли вернуться домой. Одиночные взрывы повторились 27 мая, повторно эвакуацию проводить не стали.

Удмуртия Пугачево

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