Площадь пожара на территории бывшего арсенала в Пугачеве выросла в 1,5 раза

Архивное фото Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Площадь пожара на технической территории бывшего военного городка в поселке Пугачево в Удмуртии увеличилась до 15 га, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии в воскресенье.

Утром сообщалось, что площадь возгорания составляет 10 га.

Собеседник агентства добавил, что на месте, кроме двух вертолетов, работает самолет МЧС Ил-76.

Накануне на территории бывшего артиллерийского арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии начались взрывы оставшихся частей боеприпасов из-за возгорания травы. Районные власти предполагали, что траву могли поджечь "черные копатели", которые воруют с территории металл, оставшийся от снарядов.

Часть людей покинули территорию военного городка поселка.