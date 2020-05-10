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Площадь пожара на территории бывшего арсенала в Пугачеве выросла в 1,5 раза

Площадь пожара на территории бывшего арсенала в Пугачеве выросла в 1,5 раза
Архивное фото
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Площадь пожара на технической территории бывшего военного городка в поселке Пугачево в Удмуртии увеличилась до 15 га, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии в воскресенье.

Утром сообщалось, что площадь возгорания составляет 10 га.

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Собеседник агентства добавил, что на месте, кроме двух вертолетов, работает самолет МЧС Ил-76.

Накануне на территории бывшего артиллерийского арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии начались взрывы оставшихся частей боеприпасов из-за возгорания травы. Районные власти предполагали, что траву могли поджечь "черные копатели", которые воруют с территории металл, оставшийся от снарядов.

Часть людей покинули территорию военного городка поселка.

Взрывы на военном арсенале под Пугачево произошли в июне 2011 года. По данным районных властей, детонация неразорвавшихся взрывоопасных предметов происходила здесь также в 2013, 2015 и 2016 годах.

Днем 16 мая 2018 года на территории бывшей воинской части у поселка Пугачево из-за возгорания травы также началась детонация неразорвавшихся снарядов. Пострадавших не было, имущество граждан почти не пострадало. Была проведена эвакуация порядка 1400 человек из бывшего военного городка, которые 17 мая вечером вернулись домой. Одиночные взрывы повторились 27 мая, эвакуация населения не проводилась.

Удмуртия Пугачево МЧС

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