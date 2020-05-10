На территории бывшего арсенала в Пугачеве пока не потушили два очага возгорания

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Авиации МЧС удалось потушить огонь на большей части пожара на территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском поселке Пугачево, сохраняются два очага возгорания площадью по 20 кв. метров каждый, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что этого удалось добиться благодаря применению авиации МЧС. Он отметил, что на месте работают вертолет Ми-8 и самолет Ил-76.

Глава Малопургинского района Сергей Юрин ранее в воскресенье сообщил на своей странице в соцсети, что оперштабом принято решение продлить работы по проливке мест возгорания до полной ликвидации очагов задымления.

Он добавил, что жильцов в дома пока не допустят, решение по этому вопросу будет принято в 16:00 по Москве.

Накануне на территории бывшего артиллерийского арсенала поселка Пугачево в Удмуртии начались взрывы оставшихся частей боеприпасов из-за возгорания травы. Районные власти предполагали, что траву могли поджечь "черные копатели", которые воруют с территории металл, оставшийся от снарядов.

Площадь пожара ранее составляла 15 га. Часть людей покинули территорию поселка.