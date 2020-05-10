До 15 человек получили ранения при взрыве гранаты на Ставрополье

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В результате взрыва гранаты в поселке Приэтокском Ставропольского края ранены 15 человек, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести, сообщили "Интерфаксу" в мэрии Георгиевского городского округа.

"Они получили повреждения нижних конечностей. Кто кинул гранату - еще неизвестно", - сказал собеседник агентства.

Между тем в главке МВД по Ставропольскому краю сообщают об 11 пострадавших. По информации ведомства, неизвестный из-за бытового конфликта бросил взрывное устройство (по данным источника "Интерфакса" - гранату) во двор к соседям, праздновавшим день рождения. Там также подтвердили, что подозреваемый задержан.

В краевом Минздраве "Интерфаксу" сообщили, что, по предварительным данным, госпитализация требуется семерым пострадавшим. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.