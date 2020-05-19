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Министр связи сообщил о 75-процентной загрузке вывозных рейсов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Организация вывоза россиян, застрявших за рубежом из-за закрытия границ, через портал госуслуг позволила заполнять 75% вывозные рейсы, сообщил глава Минсвязи Максут Шадаев. Властям удалось вернуть в Россию около 18 000 россиян.

Пандемия коронавируса

"Это примерно 70% всех граждан, которые имели обратные билеты на это время", - отметил он.

При организации таких рейсов в правительстве преследовели две цели: обеспечить высокую загрузку самолетов, но при этом минимизировать переезды вернувшихся сограждан по стране.

Всего на портале госуслуг зарегистрировались более 50 тысяч россиян, оставшихся за границей в связи с прекращением регулярных авиарейсов. Они там заполнили анкеты и оставили данные о себе и членах своей семьи. Более чем 30 000 из них начали получать материальную помощь, добавил министр. Кроме того, собранные данные "позволили очень точечно начать планировать вывозные авиарейсы", отметил он.

"Прямо на портале ведётся план-график вывозных авиарейсов, и граждане имеют возможность зарегистрироваться на конкретный рейс в порядке живой очереди. Авиакомпаниям уже передаются финальные проверенные и подтвержденные списки тех граждан, которые зарегистрировались на конкретный рейс", - сказал Шадаев.

Он заверил, что в результате "люди приезжают в аэропорт, никакой неразберихи нет, они полностью уверены в том, что их посадят на борт".

Регулярное авиасообщение с миром Россия отменила в конце марта. Для вывоза из-за границы россиян, которые не смогли самостоятельно вернуться, МИД, Минтранс, Минсвязи и Росавиация начали организовывать специальные рейсы. В первые дни застрявшие за границей россияне жаловались, что вывозные рейсы переносятся или назначаются так, что они не успевают доехать до аэропорта, что им негде и не на что жить, что в аэропорту им могли отказать в посадке, поскольку самолет летит не в тот регион, где они проживают.

Правительство России с полуночи 4 апреля приостановило вывозные рейсы. Причиной этого решения было названо желание максимально обезопасить здоровье людей и организовать перевозки так, чтобы приезжих было куда поместить на карантин и чтобы их переезды по стране были минимизированы. 7 апреля эти рейсы возобновились.

Минсвязи госуслуги коронавирус правительство Максут Шадаев

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