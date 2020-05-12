В Чувашии разрешили гулять по двое, в Башкирии отменили регистрацию для поездок на машине

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В регионах Поволжья продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, однако в повседневную жизнь постепенно возвращаются прогулки, спорт и торговля - при соблюдении дистанции и ношении масок.

Так, в Кировской области со вторника получили разрешение на работу непродовольственные магазины, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. метров, - при наличии отдельного входа и при ограничении числа покупателей, одновременно находящихся в магазине. Возобновят работу и открытые рынки. Тем и другим власти настоятельно рекомендуют "обеспечить в торговых объектах масочно-перчаточный режим", сообщила пресс-служба главы региона.

При соблюдении социальной дистанции и других мер профилактики распространения инфекции, разрешаются прогулки и занятия спортом на свежем воздухе., но пока запрещено посещение мест массового скопления людей.

Такой режим продлится в регионе до 19 мая, далее ситуация будет анализироваться еженедельно.

"При сохранении положительной динамики заболеваемости с 19 по 26 мая мы сможем возобновить торговлю непродовольственными товарами в объектах площадью до 800 квадратных метров. Возможна работа отдельных образовательных организаций. Еще через неделю мы будем обсуждать переход на третий этап, когда смогут начать работу, при условии социального дистанцирования, все предприятия сферы услуг и торговли, общепита, образовательные учреждения, гостиницы", - приводит пресс-служба слова главы Кировской области Игоря Васильева.

Губернатор особо отметил, что людям старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями крайне важно продолжать соблюдать режим самоизоляции.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, в котором обозначены послабления в режиме самоизоляции для тех муниципалитетов региона, где меньше всего зарегистрированных случаев заражения.

"Жители этих территорий смогут выходить из дома для пробежек, а также на прогулки - не более двух человек вместе, в том числе в парках, не заходя при этом в общественные места и на детские площадки", - написал Азаров в инстаграме.

Для жителей всех остальных муниципалитетов до 18 мая включительно продолжает действовать режим самоизоляции. То же самое касается людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

"Послабления в самоизоляции для людей небольшие, но для экономики делаем ощутимый шаг вперед. Так, в муниципалитетах, где мало инфицированных, разрешим работать торговым точкам, у которых площадь торгового зала не превышает 400 кв. метров и есть отдельный вход, но при условии - один покупатель на каждые 15 кв. метров. Заведения общепита также продолжают работать на вынос или доставку", - подчеркнул Азаров.

До 31 мая включительно не работают ночные клубы, кинотеатры и другие досуговые и развлекательные учреждения с массовым скоплением людей. До этого времени также будут закрыты бассейны, фитнес-центры, спортзалы и частные бани.

"При этом все организации, которые не указал в своем постановлении, могут работать", - отметил Азаров.

В Ульяновской области с 12 мая вступило в силу требование об обязательном ношении перчаток в общественном транспорте. Соответствующие изменения в указ губернатора о повышенной готовности опубликованы на сайте регионального правительства.

Кроме того, средства индивидуальной защиты необходимо надевать в местах приобретения товаров, а также в такси.

"При входе в объект торговли ответственный работник должен требовать от посетителей обработать руку раствором для дезинфекции (или дезинфицирующей салфеткой) и надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки", - говорится в указе.

В случае отсутствия у посетителя маски и перчаток ответственный работник не вправе пускать посетителя в магазин. "Ответственный работник вправе предоставить посетителю средства индивидуальной защиты на платной или бесплатной основе", - отмечается в документе.

Режим повышенной готовности в Ульяновской области действует по 15 мая.

Жители Чувашии тоже обязаны с 12 мая и до особого распоряжения "использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы) при нахождении в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских", сообщила пресс-служба главы республики.

В то же время жители республики со вторника могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе "при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров".

"Также можно гулять на улице, но не более двух человек вместе. Родители могут выходить на улицу вместе с детьми вне зависимости от их количества, но только при условии социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) от других граждан. Детские площадки и места массового посещения остаются закрытыми", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем предприятиям и организациям по-прежнему рекомендуют, чтобы максимально возможное число сотрудников работали удаленно. А тем, кто должен находиться непосредственно на рабочем месте, необходимо иметь справку установленного образца.

При этом руководители работающих предприятий и организаций Чувашии обязаны обеспечить своих сотрудников дезинфицирующими средствами, масками, перчатками и следить, чтобы сотрудники их регулярно меняли. Им также рекомендуется по возможности организовать перевозку сотрудников до места работы и обратно домой, чтобы они меньше пользовались общественным транспортом.

Власти Башкирии в рамках смягчения карантинных мер, введенных в конце марта 2020 года в целях борьбы с распространением COVID-19, определили три вида функционирования региональных организаций.

Так, первая группа предусматривает запрет на период самоизоляции работы развлекательных и досуговых центры, физкультурных и спортивных объектов. Вторая группа включает организации, чья работа будет разрешена при соблюдении особых условий (например, требования по площади помещения, наличию отдельного выхода). В третью группу входят предприятия, деятельность которой не приостанавливалась, они продолжат работать с соблюдением всех санитарных требований.

Кроме того, 12 мая завершена работа сайта doroga02, и жители региона могут свободно использовать автотранспорт без дополнительной регистрации на портале. Снимаются ограничения на передвижение жителей: разрешено гулять в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции и масочного режима.

Пожилые люди старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями, могут выходить на улицу с 6:00 до 18:00, школьники - с 14:00 до 20:00. В остальное время для этих категорий продолжат действовать ограничения.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил в своем инстаграме, что постепенное снятие ограничений в регионе возможно в течение второй декады мая. Развитие событий будет зависеть от динамики заболеваемости.

Пока же, по его словам, "сохраняются ранее действовавшие ограничения режима повышенной готовности", который "объявлен не до определенной даты, а до отмены".

Никитин отметил, что на первом этапе снятия ограничений смогут открыться "организации торговли непродовольственными товарами, общественного питания и салоны, при соблюдении требований Роспотребнадзора". Для контроля требований им предложено подключиться к системе видеоаналитики.

Ранее сообщалось о продлении ограничительных мер в ряде регионов Поволжья. В частности, в Пензенской и Оренбургской областях режим повышенной готовности был продлен до 17 мая, в Самарской области - до 18 мая, в Пермском крае - до 25 мая, в Марий Эл и Саратовской области - до 31 мая.

При этом в Пермском крае и Марий Эл разрешено заниматься спортом и гулять, в Оренбуржье открываются стоматологические клиники.

В Татарстане система смс-пропусков для граждан и справок от работодателя отменяется с 12 мая, также с этого числа откроются детсады, возобновляется работа ЗАГСов и отменяется запрет на посещение парков.