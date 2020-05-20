Власти Самарской области отметили четырехкратный рост заболеваемости внебольничной пневмонией

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Самарской области с начала года выявили 1014 случаев внебольничной пневмонии при среднем показателе за 2017-2019 годы - 251, специалисты этим встревожены, сообщило правительство региона.

По словам чиновников, в последнее время коронавирус выявляется чаще всего у больных пневмонией и ОРВИ. В регионе каждую неделю формируется прирост случаев заболевания, что в свою очередь ведет к расширению круга контактных лиц.

На данный момент готовы 3163 койки, из них 1622 с кислородом и 405 реанимационные, говорится в пресс-релизе.

Заражения выявлены во всех муниципальных образования области, кроме Елховского и Кинель-Черкасского района. На 19 мая это было 1568 случаев, умерли 11 зараженных, выздоровели и выписались - 419.

"Из числа заболевших 4% находятся в тяжелом состоянии, 20 человек подключены к ИВЛ, 25% - в состоянии средней тяжести, у 71% новая коронавирусная инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме", - сообщило правительство.

При ухудшении ситуации власти региона допустили, что смогут ввести новые ограничения. Губернатор Дмитрий Азаров через пресс-службу отметил, что возвращение ограничений будет означать, что договориться с людьми на местах не удалось. В целом работу муниципалитетов по борьбе с заражениями он оценил как недостаточную.

В пресс-релизе говорится, что в регионе решается вопрос о переносе начала оздоровительного сезона в детских лагерях, последнего звонка и выпускных вечеров в школах.