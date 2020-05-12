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Руководитель Delivery Club возглавит фудтех-направление СП Сбербанка и Mail.ru Group

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Руководитель Delivery Club Гюванч Донмез стал главным исполнительным директором фудтех-направления совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group, сообщил банк.

Донмез будет курировать развитие всех связанных с СП компаний, работающих на рынке общественного питания: Delivery Club, "Самокат", SberFood, R-Keeper и других. В частности, он будет отвечать за расширение интеграции фудтех-компаний между собой, а также с экосистемами Сбербанка и Mail.ru Group.

По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, это должно ускорить трансформацию Delivery Club в суперапп, удовлетворяющий связанные с едой потребности человека.

Гюванч Донмез c 2019 года занимал пост вице-президента Mail.ru Group по фудтех и возглавлял Delivery Club. До этого работал в Domino's Pizza, Samsung Electronics Россия, Procter & Gamble.

В конце прошлого года Mail.ru Group и Сбербанк закрыли сделку по созданию совместного предприятия - платформы O2O-сервисов в сфере транспорта и еды - на базе сервиса доставки еды Delivery Club и такси-сервиса "Ситимобил". В СП также входят СП сервис каршеринга YouDrive, доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркет", SberFood (ранее - FoodPlex) и другие комплементарные активы.

В начале апреля СП Mail.ru Group и Сбербанка договорилось об инвестициях в сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат" в обмен на 75,6% в проекте. Закрытие сделки ожидается до конца I полугодия 2020 года.

Гюванч Донмез Delivery Club Mail.ru Group Сбербанк Борис Добродеев

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