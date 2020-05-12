В Подмосковье перчатки и маски будут продавать на железнодорожных и автобусных станциях

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Купить медицинские маски и одноразовые перчатки в Подмосковье можно будет в автоматах и кассах, расположенных на автовокзалах, авто- и железнодорожных станциях, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На автостанции и автовокзалы "Мострансавто" с 12 мая поступят в продажу одноразовые маски. Приобрести маски можно будет также в 32 автоматах на автовокзалах и автостанциях перевозчика", - приводятся в сообщении слова первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анны Кротовой.

Также маску можно будет купить в автобусе, оплатив картой "Стрелка" или бесконтактной банковской картой.

Также наборы масок и перчаток можно приобрести почти в 500 пригородных железнодорожных кассах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

С 12 мая в Подмосковье введен "масочный режим". За нахождение без масок или респираторов в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и в такси, предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей. Пока пассажиров будут предупреждать об обязательном ношении масок в транспорте.

В транспорте Москвы помимо масок необходимо также носить перчатки.