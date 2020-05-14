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Жителей Калининградской области обязали носить маски даже на улице

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Калининградской области с четверга жители должны выходить на улицу только в масках, говорится в постановлении регионального правительства №267 от 12 мая.

Пандемия коронавируса

Один из пунктов этого документа гласит, что граждане "обязаны соблюдать масочный режим (использование средств индивидуальной защиты - маски (одноразовые или многоразовые) на улице, при нахождении во всех видах транспорта общего пользования или общественных местах".

Ужесточение масочного режима, который уже действовал в регионе в более мягкой форме, прокомментировал губернатор Антон Алиханов в инстаграме, отвечая на соответствующий вопрос недовольного жителя.

"Контакты. Весь вопрос в контактах. Даже на улице, а это легко увидеть каждый день в городе, постоянно контактируем друг с другом. Люди инфицированы, бессимптомные, говорят с другими и заражают, даже не подозревая об этом. Это требования главного санитарного врача региона", - объяснил Алиханов.

В Калининградской области до 14 мая масочный режим был обязателен для общественных мест и торговых заведений. При этом с 12 мая в регионе был значительно ослаблен режим самоизоляции для граждан, исключая лиц старше 65 лет. Открыты непродовольственные магазины и торговые центры, предприятия коммунального обслуживания.

В Калининградской области по состоянию на 14 мая выявлено 848 случаев заражения (277 человек выздоровели), умерли 12, обследовано на COVID-19 нарастающим итогом 30 092 человека, из них остаются под медицинским наблюдением 2 218 человек, в том числе 127 в условиях обсерватора.

Масочный режим в настоящее время введен в ряде регионов РФ, в частности, в Москве и Подмосковье, а также в Петербурге.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Калининградская область Антон Алиханов Коронавирус

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