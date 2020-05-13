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Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля

Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко полагает, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля.

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"По результатам доклинических испытаний мы поймем, сколько вакцин кандидатных выйдет, а в июне месяце начнутся клинические испытания. И по ходу клинических испытаний мы фактически поймем уже сроки, когда мы сможем расширить, в том числе изучение (вакцин - ИФ) непосредственно в практическом применении", - сказал Мурашко в ходе парламентского часа в Госдуме в среду.

"Рассчитываю, что в июле, наверное, уже ближе к последней декаде, уже первые препараты появятся", - отметил он. По словам главы Минздрава, такие прогнозы сегодня дают российские ученые, поэтому он и "ретранслирует" подобные данные.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, основывается ли оценка таких сроков министром на предварительных результатах испытаний и он уже "прогнозирует, что мы можем получить лекарство от этого вируса".

"Потому что та информация, которая прозвучала из ваших уст, она не только обнадеживает, но, думаю, вселяет во многих и уверенность, спокойствие принесет, - она очень ответственная", - пояснил Володин.

Мурашко подтвердил это. "Да, если мы говорим про вакцину, да, есть обнадеживающие уже результаты, и мы надеемся, что это выйдет на финальную (стадию - ИФ)", - сказал министр.

Глава Минздрава в ходе выступления в Госдуме также подчеркнул, что возвращение к нормальной жизни возможно будет после создания вакцины от коронавируса. "Фармацевтическое управление инфекционным процессом - это то, что должно появится. Тогда мы сможем вернуться к нормальной спокойной жизни", - сказал министр.

Накануне, 12 мая, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предположила, что россияне смогут вернуться к привычной жизни летом при условии соблюдения всех вводимых требований и ограничений по коронавирусу.

"Если все мы соблюдаем требования главных санитарных врачей, требования к своему общежитию, чтобы не заразить наших близких, не допустить распространения инфекции, то очень надеемся, что летом жизнь наладится, и мы будем чаще контактировать друг с другом", - сказала Голикова во вторник на брифинге.

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Хроника 09 января – 13 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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