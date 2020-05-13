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В офис "Ленэнерго" пришли с обысками по делу о хищениях на стройке "Газпром Арены"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в офисе "Ленэнерго" в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Да, сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в нашем офисе на площади Конституции", - ответил представитель пресс-службы на соответствующий вопрос.

Представитель компании не уточнил в связи с чем проводятся следственные действия, пообещав прокомментировать ситуацию позже.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что следственные действия проводятся в рамках дела о хищениях при строительстве "Газпром Арены". По его данным, обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве.

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Строительство стадиона "Газпром Арена" началось в 2007 году, открыли объект в 2017 году.

Как сообщалось, новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. Объект был открыт в 2017 году.

В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион рассчитан на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тыс. кв. м.

С учетом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове - стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий - составляет 42 млрд рублей.

ПАО "Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает в себя 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения. Основные акционеры компании - ПАО "Российские сети" (68,25% обыкновенных акций) и администрация Санкт-Петербурга (29,08%).

Петербург Ленэнерго Газпром арена

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