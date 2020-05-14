Число жертв коронавируса в мире превысило 297 тыс. человек

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 четверга по московскому времени достигло 297 220 человек, за сутки количество смертей выросло на на 5 259, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику по COVID-19.

Всего в мире, по данным университета, на 8 утра насчитывался 4 347 921 инфицированный COVID-19, за стуки число заражений выросло на 85 870 случаев.

Всего излечились более 1,5 млн человек.

В то же время, по данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 429 348 человек, смертность достигла 298 174 случаев, излечились почти 1,66 млн заболевших.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета Хопкинса, зарегистрировано в США - 1 390 734 (умерло 84 133 человека), Великобритании - 230 985 (33 264), Испании - 228 691 (27 104), Италии - 222 104 (31 106), Бразилии - 190 137 (13 240), Франции - 178 184 (27 077), Германии - 174 098 (7 861), Турции - 143 114 (3 952) и Иране - 112 725 (6 783).

По данным Worldometer, уровень смертности на 1 млн населения в США достиг 257 человек, в Испании - 580, Великобритании - 489, Италии - 514, Бразилии - 62, Франции - 415, Германии - 94, Турции - 47, Иране - 81.

В России, сообщает портал, на 8 утра четверга уровень смертности составляет 15 человек на 1 млн жителей.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на 10:35 среды в стране выявлен 242 271 больной, зафиксировано 2 212 случаев летального исхода, выздоровели 48 003 человека.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.