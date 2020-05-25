Глава депздрава Владимирской области ушел в отставку на фоне коронавируса

Кроме того, уволен главврач Областной клинической больницы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ряд кадровых перестановок проводится в системе здравоохранения Владимирской области в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, понедельник стал последним рабочим днем для директора областного департамента здравоохранения Алексея Мозалева. Он покинул свой пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. В настоящее время открыт прием документов от кандидатов на вакантную должность.

Кроме того, в понедельник по соглашению сторон уволен главврач Областной клинической больницы Игорь Бондаренко. С 26 мая исполняющей обязанности главного врача облбольницы назначена заместитель главврача медучреждения по клинико-экспертной работе Ольга Архипова. О причинах увольнения пресс-служба не информирует.

По состоянию на 25 мая во Владимирской области зарегистрировано 2 322 случая заболевания COVID-19 (за сутки 69 новых случаев), 350 пациентов выздоровели (за сутки - 30), 16 человек скончались.