В селе, где пенсионерка на коленях просила Медведева о горячей воде, выполнят просьбу до конца года

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министр строительства и ЖКХ Алтайского Края Иван Гилев отчитался о продолжении работ по наладке горячего водоснабжения в селе Санниково. 13 ноября 2019 года местная пенсионерка Татьяна Кадукина упала на колени перед премьер-министром Дмитрием Медведевым и пожаловалась, что несколько домов с 2016 года стоят без горячей воды.

Министр напомнил, что губернатор Виктор Томенко поручил до конца 2020 года обеспечить все семьи в селе горячей водой.

"Работа эта не прекращается. Сейчас мы заканчиваем проектирование технологических изменений. В рамках существующей котельной установим дополнительные бойлера для подогрева воды трем пятиэтажкам", - сказал Гилев.

Он пообещал, что котельная будет реконструирована, а сети горячего водоснабжения частично заменят.

В трех пятиэтажках, которые с 2016 года не получают горячую воду из-за отключения от газовой котельной, живут 140 семей. Они пользуются водонагревателями, которые не выдерживает местна проводка.

По решению губернатора на модернизацию котельной уже на следующий день после инцидента с пенсионеркой выделили 25 млн рублей.