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Алтайские власти нашли деньги на модернизацию котельной после жалобы пенсионерки Медведеву

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Около 25 млн рублей выделили из бюджета Алтайского края для решения проблемы с водоснабжением после жалобы жительницы села Санниково премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Об этом сообщил журналистам в четверг министр строительства, транспорта и ЖКХ региона Иван Гилев.

По его словам, губернатором региона Виктором Томенко принято решение об оказании финансовой помощи муниципальному образованию Первомайский район для реконструкции системы теплоснабжения села Санниково с целью возобновления подачи горячего водоснабжения для домов в микрорайоне Центральный. "Минстрой возьмет вопрос на особый контроль проектирование и реконструкцию, а если понадобится, то и модернизацию котельной", - сказал Гилев.

По данным властей, предварительно для решения проблемы понадобится 20-25 млн рублей. Работы рассчитывают завершить до конца 2020 года.

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Для того, чтобы решить проблему жителей, коммунальщикам придется модернизировать газовую котельную и осуществить перекладку системы горячего водоснабжения. При этом Гилев подчеркнул, что это - полномочия муниципального бюджета, однако власти региона возьмут на себя эти расходы. Решение о выделении средств принято главой региона Виктором Томенко.

Как сообщалось, в среду в ходе рабочего визита Медведева в Алтайский край, к нему обратилась жительница села Санниково: она пожаловалась на то, что с 2016 года три дома, в том числе тот, в котором она проживает, стоят без горячего водоснабжения. После этого в квартире женщины побывал губернатор региона Томенко и пообещал решить проблему.

По словам Татьяны Кадукиной, горячей воды в трех многоквартирных домах, где проживают 140 семей, нет с 2016 года, тогда эти дома и отключили от газовой котельной. Людям приходится покупать водонагреватели, которые перегорают из-за проблем с проводкой в доме. Кроме того, женщина пожаловалась на проблемы с отоплением: температура в ванной комнате не превышает плюс 10 градусов. Женщина заявила, что на прием к губернатору не может попасть уже два года. Кроме того, у нее имеется решение Алтайского краевого суда в пользу жителей, однако оно не исполняется.

Алтайский край

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