Квартальный убыток "Мостотреста" по РСБУ вырос в 37 раз

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2020 года "Мостотрест" получил 1,39 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 37,14 млн рублей убытка годом ранее.

Квартальная выручка компании выросла на 37%, до 12,285 млрд рублей. Себестоимость повысилась на 43,5%, до 11,79 млрд рублей.

Коммерческие расходы "Мостотреста" в отчетный период составили 1,13 млн рублей против 4,88 млн рублей годом ранее, управленческие расходы выросли почти на 16%, до 1,44 млрд рублей.

Дебиторская задолженность компании по состоянию на 31 марта 2020 года составила 52,7 млрд рублей против 51,28 млрд рублей на начало года. Долгосрочные заемные средства компании с начала года снизились с 53,4 млрд рублей до 40,39 млрд рублей, краткосрочные заемные средства на конец I квартала составили 24,27 млрд рублей против 17,86 млрд рублей на начало года. Кредиторская задолженность сократилась с 40,6 млрд рублей до 34,66 млрд рублей.

"Мостотрест" строит и реконструирует автодорожные, железнодорожные и городские мосты и дороги, а также другие инфраструктурыне сооружения, занимается их содержанием и ремонтом, инвестирует в инфраструктурные проекты.

ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга владеет 94,2% акций ПАО "Мостотрест" через АО "ТФК-Финанс". Еще 0,0001% долей владеет заместитель гендиректора группы, член совета директоров "Мостотреста" Владимир Монастырев. Остальные 5,8% находятся в свободном обращении.