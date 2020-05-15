Microsoft предложила РФ бесплатный доступ к ряду своих сервисов для борьбы с COVID-19

Российские конкуренты американской корпорации призвали осторожно относиться к ее инициативе

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Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Американская Microsoft предложила Россию помощь в борьбе с коронавирусом: корпорация хочет масштабно развернуть в стране свои продукты и сервисы, а также обеспечить бесплатный доступ к ним для государства как минимум на полгода, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение компании, направленное в Минкомсвязи.

Для государственных и подведомственных учреждений РФ некоторые сервисы и техподдержка Microsoft могут стать бесплатными на шесть месяцев, а для образовательных организаций - и на более долгий срок, отмечает издание.

Американская корпорация предлагает России облачные сервисы для удаленной работы и совместного доступа, сервисы обеспечения кибербезопасности, прогнозной аналитики по ситуации с распространением коронавируса (в этой части Microsoft может предоставить решения партнеров), разработки для медицинских учреждений.

Как сообщили "Ъ" в корпорации, Microsoft в рамках борьбы с пандемией и ее последствиями активно сотрудничает с правительствами, компаниями и общественными организациями по всему миру, и Россия - не исключение в данном случае. В Минкомсвязи изданию подтвердили получение предложений от американской компании.

Между тем, большинство отечественных конкурентов Microsoft призвали с осторожностью относиться к ее предложениям. Так, исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин заявил, что инициатива американской корпорации угрожает нацбезопасности и должна быть оценена правоохранительными органами.

Лапшин обратил внимание, что под предлогом пандемии зарубежная компания призывает нарушить сразу несколько законов РФ, в частности, запрет на передачу данных россиян для обработки на иностранных серверах в обход установленной процедуры.

Однако российские разработчики пока не могут предложить системные решение, подобные тем, что есть у Microsoft, отметил учредитель автономной некоммерческой организации "Информационная культура" Иван Бегтин. По его словам, крупные российские компании могут предложить многое, но это "даже не 10%" того, что обеспечивают мировые лидеры".