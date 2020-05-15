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Производители предупредили о риске дефицита защитных перчаток

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Из-за введенного в отдельных регионах перчаточного режима может возникнуть дефицит латексных и нитриловых перчаток, которые нужны работникам пищевой и химической промышленности и врачам, считает президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация "СИЗ") Владимир Котов.

Пандемия коронавируса

По его словам, организация предупредила об этом правительство.

"По нашему мнению, если уж обязательно нужен перчаточный режим, то можно предложить ходить в трикотажных перчатках, кожаных, но оставить в покое эту группу изделий (латексные и нитриловые. - ИФ.), иначе без них рискуют остаться работники пищевой, химической промышленности, а также медики", - сказал Котов "Интерфаксу".

Дефицит может возникнуть через несколько недель, считает он. В стране таких перчаток выпускается около 3-3,5 млн пар в месяц, что недостаточно для обеспечения населения страны.

Более 60% мирового объема латексных перчаток производится в Малайзии, где находится натуральное сырье и производство. "В ходе карантина они распустили все свои фабрики, у них есть проблема с рабочими. Сейчас они восстанавливают производство, собирают рабочих, а также сырье", - сказал Котов и пояснил, что латекс, который был заготовлен в Малайзии, "испортился и его надо заготавливать заново".

По мнению ассоциации, все СИЗ должны быть включены в список товаров, которые должны содержаться в системе государственного резерва на случай непредвиденных чрезвычайных ситуаций. В Росрезерв должно быть включено и сырье, из которого делаются СИЗ, считает Котов. Все эти предложения ассоциация направила в правительство.

Ассоциация "СИЗ" объединяет более 500 предприятий-производителей средств индивидуальной защиты.

Масочно-перчаточный режим введен в Москве с 12 мая.

Ранее в связи с началом эпидемии коронавируса в России был дефицит масок и санитайзеров.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 15 мая заявил, что проблема с масками для населения решена, их производство довели до 9 млн штук в сутки. "Чуть меньше половины - это медицинские, и больше половины - это гигиенические маски", - сказал министр.

По его словам, июне производство масок вырастет до 11 млн в сутки.

При этом реализация в аптечных сетях составляет 1,6-1,7 млн штук в сутки, отметил он.

Хроника коронавируса. Май.

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Ассоциация СИЗ правительство коронавирус Владимир Котов Минпромторг Денис Мантуров

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