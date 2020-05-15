Производители предупредили о риске дефицита защитных перчаток

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Из-за введенного в отдельных регионах перчаточного режима может возникнуть дефицит латексных и нитриловых перчаток, которые нужны работникам пищевой и химической промышленности и врачам, считает президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация "СИЗ") Владимир Котов.

По его словам, организация предупредила об этом правительство.

"По нашему мнению, если уж обязательно нужен перчаточный режим, то можно предложить ходить в трикотажных перчатках, кожаных, но оставить в покое эту группу изделий (латексные и нитриловые. - ИФ.), иначе без них рискуют остаться работники пищевой, химической промышленности, а также медики", - сказал Котов "Интерфаксу".

Дефицит может возникнуть через несколько недель, считает он. В стране таких перчаток выпускается около 3-3,5 млн пар в месяц, что недостаточно для обеспечения населения страны.

Более 60% мирового объема латексных перчаток производится в Малайзии, где находится натуральное сырье и производство. "В ходе карантина они распустили все свои фабрики, у них есть проблема с рабочими. Сейчас они восстанавливают производство, собирают рабочих, а также сырье", - сказал Котов и пояснил, что латекс, который был заготовлен в Малайзии, "испортился и его надо заготавливать заново".

По мнению ассоциации, все СИЗ должны быть включены в список товаров, которые должны содержаться в системе государственного резерва на случай непредвиденных чрезвычайных ситуаций. В Росрезерв должно быть включено и сырье, из которого делаются СИЗ, считает Котов. Все эти предложения ассоциация направила в правительство.

Ассоциация "СИЗ" объединяет более 500 предприятий-производителей средств индивидуальной защиты.

Масочно-перчаточный режим введен в Москве с 12 мая.

Ранее в связи с началом эпидемии коронавируса в России был дефицит масок и санитайзеров.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 15 мая заявил, что проблема с масками для населения решена, их производство довели до 9 млн штук в сутки. "Чуть меньше половины - это медицинские, и больше половины - это гигиенические маски", - сказал министр.

По его словам, июне производство масок вырастет до 11 млн в сутки.

При этом реализация в аптечных сетях составляет 1,6-1,7 млн штук в сутки, отметил он.