Профсоюз сообщил о сокращении штата на заводе Volkswagen в Калуге

Завод Volkswagen в Калуге Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ООО "Фольксваген Груп Рус" - российское подразделение германского концерна Volkswagen - начало увольнять работников на заводе в Калуге, сообщается на официальной странице первичной профсоюзной организации АСМ предприятия в соцсетях.

Работникам предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию. Сделавшие это до вечера пятницы могут получить шесть окладов. Тем, кто напишет заявление в понедельник, 18 мая, выплатят уже пять окладов. Также руководство предприятия решило, что работники, "бравшие субсидию на покупку автомобиля или недвижимости", и уволившиеся за шесть окладов, деньги возвращать не будут, говорится в сообщении.

Профсоюз сообщает, что многие согласились уйти при условии выплаты им шести окладов, в одном из подразделений ушедших даже больше запланированного объема сокращения штата.

По данным профсоюза, работников увольняют по экономическим причинам, в частности, из-за упавшего спроса на автомобили.

"Интерфаксу" пока не удалось получить комментарии руководства предприятия. Количество сотрудников, которых планируется уволить, не уточняется.

Как сообщалось ранее, калужский завод Volkswagen приостанавливал производство с 30 марта из-за нехватки компонентов, которые производятся в Европе. Предприятие частично возобновило работу с 27 апреля.

Завод "Фольксваген Груп Рус" расположен в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод бензиновых двигателей. Производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, максимальная производственная мощность - 225 тыс. автомобилей в год. Мощность завода двигателей в Калуге - 150 тыс. единиц в год.